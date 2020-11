Emploi salarié : Une réduction de 10,9% notée au 2ème trimestre 2020 à cause du Covid-19

«Au deuxième trimestre 2020, les résultats de l’Eerh ont révélé une réduction de 10,9% du nombre moyen des employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique », révèle l’Ansd. Cette évolution est en relation avec la diminution des effectifs dans la quasi-totalité des sous-secteurs, notamment ceux de l’hébergement et de la restauration, de la construction, des activités extractives, des activités de fabrication, du transport et entreposage et du commerce.



Cependant, la hausse du nombre moyen de salariés dans le secteur de l’information et de la communication a atténué cette baisse. Le fléchissement de l’effectif dans la construction est imputable à l’achèvement de certains gros chantiers. Au titre des secteurs de l’hébergement et de la restauration, du transport et de l’entreposage ainsi que du commerce, les baisses enregistrées sont essentiellement liées aux mesures prises par l’Etat pour limiter la propagation de la nouvelle maladie à coronavirus (covid-19). Sur le premier semestre 2020, le nombre moyen d’employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique s’est contracté de 7,5% par rapport à celui enregistré à la même période de 2019.

Source : L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh).

