Employabilité des jeunes: Vers l'érection d'un centre de carrières pilote à Diamniadio

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) compte ériger un centre de carrières pilote à Diamniadio pour soutenir l’employabilité des jeunes diplômés, a-t-on appris, lundi, de son Recteur.



’’Ce sera un centre d’envergure avec un gros investissement pour l’AUF et qui sera, nous l’espérons, un centre pilote pour toutes les universités’’, a précisé Slim Kalbous lors d’une rencontre avec des journalistes au siège de l’AUF.



’’Ce que nous voulons faire dans un deuxième temps, c’est créer un réseau de franchise de centres de carrière dans les universités et qui seront en relais avec le centre pilote que nous allons créer à Dakar’’, a ajouté Slim Kalbous.



Ce projet est une nouveauté absolue et, à ce propos, l’AUF est heureuse d’avoir ’’l’assentiment’’ du ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur qui promet de l’abriter et l’accompagner, a-t-il dit.



’’Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, nous a dit qu’il était aussi intéressé pour être partenaire de ces centres de carrière pour nous aider, avec ses programmes, à développer l’employabilité des étudiants’’, a fait part le Recteur de l’AUF.



L’universitaire se réjouit de la synergie entre le centre de carrière qui sera érigé à Diamniadio et le centre d’entreprenariat du ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion.



Slim Kalbous est au Sénégal depuis dimanche, jusqu’à mercredi, dans le cadre d’une visite placée sous le signe de l’employabilité des jeunes et de l’entreprenariat.



