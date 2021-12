Employabilité et Entrepreneuriat: L’inadéquation formation-emploi au cœur d’un débat

Il est très difficile d’avoir un parcours d’insertion cohérent

les jeunes sont obligés de se jeter sur toutes les occasions qui se présentent, pour s’insérer

l faut une bonne coordination de toutes les initiatives prises et mises en œuvre par le gouvernement pour apporter des réponses appropriées à cette question

toutes les agences et structures en place sont différemment outillées en moyens financiers.



Celles qui sont moins loties en moyens financiers, sont les plus en vue et les plus courues. Et, les moins connues sont les plus dotées. Donc, il faut corriger ce déséquilibre financier pour répondre aux besoins d’emploi des jeunes en déperdition

les marchés qui disposent des talents les plus adaptables, sont plus efficaces et atteignent une plus grande productivité. Un meilleur alignement des talents entre l’employeur et l’employé, aboutit à un meilleur retour sur investissement dans les organisations

ils sont nombreux à avoir un diplôme universitaire et/ou professionnel cherchant de l’emploi, sans avoir fait le moindre stage dans une entreprise. Et ceci est de loin insuffisant pour apporter de la productivité à l’entreprise

elle déroule pour atteindre ses objectifs de croissance

elle ne pas recrute une personne qui n’a pas la moindre expérience dans le domaine recherché. Aucune entreprise sérieuse ne peut faire une telle chose

il faut des formations adaptées à l’employabilité et à l’entrepreneuriat des jeunes