Emprisonnement de Karim Wade : une procédure injuste, selon Me Doudou Ndoye Me Doudou Ndoye a estimé que l’emprisonnement de Karim Wade est injuste. « Je ne suis pas d’accord avec l’emprisonnement de Karim Wade », a-t-il déclaré dans l’émission Grand Jury ce dimanche. « J’avais tenu une conférence de presse pour dire que les délits d’enrichissement illicite ont été supprimés depuis 1984 », a rappelé l’avocat. Doudou Ndoye martèle que « quoi qu’il ait pu faire, ce jugement rendu par la CREI n’est pas régulier ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2019 à 12:47



