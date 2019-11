Emprisonnement du golfeur Samba Niang : Ablaye Diaw s’en offusque Le doyen Ablaye Diaw a condamné l’arrestation du golfeur Samba Niang et demande l’intervention du Comité olympique national pour qu’il soit libéré. Le chroniquer de la RFM souligne que de nombreux sportifs ont commis des fautes plus graves, mais il n’a jamais été question d’emprisonnement pour autant.

