Emprisonnés à Benghazi: deux sénégalais "otages" du maréchal Haftar Deux sénégalais sont emprisonnés à Benghazi depuis plus d'un mois et seraient les "otages" du maréchal Haftar, selon Libération.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 07:16 | | 0 commentaire(s)|

Le journal fait savoir qu'ils ont été arrêtés en même temps que huit (8) italiens pour pêche illégale présumée.



A en croire Libération, leur dossier a été transmis au parquet militaire et que le maréchal Khalifa Haftar veut un écchange de prisonnier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos