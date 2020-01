Emprisonnés depuis 2 mois : Guy Marius Sagna et Cie fixés sur leur sort aujourd’hui Guy Marius Sagna, Fallou Galass Seck et Ousmane Sarr, seront fixés sur sur leur sort, ce mardi. Ils seront, en effet, devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar qui va statuer sur leur demande de mise en liberté provisoire déposée par leurs avocats.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020

Emprisonnés le 29 novembre dernier, ils avaient interjeté appel, le 20 décembre dernier, rappelle Les Echos, après la liberté provisoire accordée au professeur Babacar Diop et quatre étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui avaient tous manifesté contre la hausse du prix de l’électricité.

Guy Marius Sagna est poursuivi pour incitation à la révolte, attroupement ayant occasionné des troubles à l'ordre public, participation à une manifestation interdite, rébellion, violences et voies de faits sur agents de la force publique.



