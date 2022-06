Emprunt obligataire de la BIDC : Un montant de 120 milliards de FCFA levé sur le Marché financier régional

Selon la même source, cette clôture anticipée marque un nouveau jalon sur notre Marché financier régional en permettant à un investisseur non souverain de lever en 48 h un montant record de 120 milliards FCfa. «Nous réitérons nos vifs remerciements aux Investisseurs et à l’ensemble du Syndicat de placement pour leur intérêt et confi­ance démontrés par cette rapide clôture anticipée », lit-on dans le document.



La Bidc informe avoir entrepris de mobiliser un montant total de 240 milliards de FCFA dans la zone Uemoa. «Dans la perspective du redressement de la situation après la crise sanitaire actuelle, la Bidc engagera ces fonds en faveur des États membres de l'Uemoa pour soutenir leurs projets de relance économique et de développement notamment dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, de l’agriculture, de l'eau et de la santé », explique la Bidc. Selon l’institution dont le siège se trouve à Lomé au Togo, cette opération a été approuvée et autorisée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf) sous le visa N° EOP/22-01.

Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/Emprunt-obligataire-de-la-...