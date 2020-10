Emprunt obligataire du Pad : Clôture par anticipation avec taux de souscription de 157,71%

« Au terme de cette opération, le montant total des souscriptions recueilli s’élève à 94.623.990.000 FCFA sur les 60 milliards recherchés, soit un taux de souscription de 157,71% », révèle la même source. Selon le document, la clôture avant terme de cette opération traduit la confiance sans cesse renouvelée des investisseurs au Port autonome de Dakar et en la politique de l’État du Sénégal visant à mettre en place un Hub logistique industriel au niveau régional.



Le Port autonome de Dakar, à travers la Sgi Invictus Capital & Finance, arrangeur et chef de file de l’opération adresse toutes ses félicitations aux Sgi de l’Uemoa pour leurs contributions à la brillante réussite de cette opération et remercie tous les investisseurs institutionnels (banques, assurances, établissements financiers, corporates, organismes de placement collectif), personnes physiques, ainsi que les investisseurs internationaux pour leur contribution à la réalisation du Plan stratégique de développement du Pad qui s’aligne sur la vision 2035 du Plan Sénégal émergent (Pse).

Adou FAYE





