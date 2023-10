En AG à Dakar : La majorité des leaders de Kanel prend acte de la non reconduction de Mamadou Talla, mais valide les décisions de Macky Sall Ce 15 octobre 2023, la majorité significative du département de Kanel composée des neufs (9) maires sur les douze (12) que compte le département, les députés, les conseillers, le président du Conseil départemental, cadres, responsables politiques, étudiants, élèves, associations de femmes et jeunes militants et sympathisants, s’est réunie en assemblée générale à Dakar, pour échanger sur la situation politique à la suite des derniers changements survenus dans la composition du gouvernement. En synthèse, la majorité des leaders de Kanel prend acte de la non reconduction de M. Mamadou Talla, mais valide les décisions de Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué finale issu de cette assemblée générale un vibrant hommage a été rendu au président de la République, M. Macky Sall, pour sa vision éclairée qui est de faire du Sénégal un pays émergent, les acteurs réitérant avec force leur « soutien indéfectible et inconditionnel et sa volonté d’œuvrer inlassablement pour l’élection du candidat choisi M. Amadou Bâ ».



A propos d’un des grands leaders de ce département, l’assemblée générale dit avoir « pris acte de la non reconduction de M. Mamadou Talla dans l’attelage gouvernemental, après 11ans de charges ministérielles auréolées de victoires éclatantes lors des différentes joutes électorales ».



Une occasion saisie pour témoigner de l’engagement sans faille de l’inébranlable coordonnateur M. Mamadou Talla, qui ne cesse de travailler pour la cohésion et l’unité du parti dans le département.



« L’assemblée a estimé que M. Mamadou Talla, exemple de loyauté et de fidélité, mériterait à juste titre, un poste de responsabilité pour mieux servir les causes de notre parti et de notre coalition et de continuer ainsi à œuvrer pour une unité nécessaire à notre victoire », dit le communiqué.



Elle exhorte tous les militants et sympathisants, à s’investir pleinement pour que les opérations de parrainage soient un franc succès. Et tout en réitérant son engagement à soutenir pleinement le Président Macky Sall, dans toutes ses initiatives, elle sollicite des mesures additionnelles individuelles, financières et techniques, pour mieux préparer les élections à venir et garantir au candidat Amadou Bâ, un succès éclatant au soir du 25 février 2024, dans le département de Kanel.



Enfin, l’assemblée demande à M. Mamadou Talla, de continuer de façon ferme et inclusive, comme par le passé, à coordonner les activités du parti, pour lui assurer encore la victoire à la prochaine élection présidentielle.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook