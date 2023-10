En Afrique du Sud, la crise du logement tue

Fin août, un feu destructeur a ravagé un immeuble d’habitation délabré de Johannesbourg et fait 77 morts. Cet incendie, l’un des plus meurtriers dans l’histoire de l’Afrique Sud, vient rappeler les conditions de vie dégradées auxquelles sont confrontés les résidents les plus vulnérables de la ville, et souligne la crise du logement urbain que connaît le pays.Source : https://www.lejecos.com/En-Afrique-du-Sud-la-crise...