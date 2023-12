En Assemblée Générale: L’Union Citoyenne BUNT BI a tenu son congrès extraordinaire, ce week-end L’Union Citoyenne BUNT BI a tenu un congrès extraordinaire les vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 décembre 2023. Ce congrès marathon de 3 jours statue sur les Statuts du parti. Ledit Congrès constitue l’Assemblée Générale du Parti et composé de tous les adhérents à jour de cotisation. Il délibère sur l’action générale et les orientations politiques. Le Congrès choisit le candidat soutenu par le parti à l’élection à la Présidence de la République.

Les travaux du Congrès ont porté sur l’ordre du jour suivant : 1. Quelle coalition politique en direction de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le choix du Parti ? 2. Le Renouvellement du mandat du Président 3. Le renouvellement des instances et des structures du parti 4. Le Congrès a adopté les neuf (9) résolutions suivantes : Première résolution : Union Citoyenne Bunt bi réitère son ancrage dans l’opposition. Résolution adoptée à l’unanimité. Deuxième résolution : Union Citoyenne Bunt bi adhère à la Coalition politique LACOS (Leaders Alliés du Candidat Ousmane SONKO).



Résolution adoptée à l’unanimité. Troisième résolution : Dr El Hadji Ibrahima MBOW, président du parti et candidat à la candidature, représente notre Organisation à la Conférence des Leaders du LACOS. Résolution adoptée à l’unanimité.



D'après le communiqué du parti, le mandat de Dr El Hadji Ibrahima MBOW comme président du Parti est renouvelé. Résolution adoptée à l’unanimité. Cinquième résolution : Le Congrès décerne au Président El Hadji Ibrahima MBOW, une décoration, le cristal du citoyen pour son leadership, son panafricanisme et pour la parution de son livre programme Sénégal Majeur, Entreprenant et Solidaire,



Analyses, Dynamiques et Solutions aux Editions l’Harmattan, contribution majeure au service du Sénégal et de l’Afrique. Résolution adoptée à l’unanimité. Pour rappel, à l’occasion du congrès de Union Citoyenne Bunt bi en 2012, Amadou Makhtar MBOW, Feu Amath DANSOKHO et d’autres personnalités ont été décorés sous les battements de tambour de Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose, à la salle de l’Unité Africaine au CICES.



Le Congrès rend hommage à ces éminentes personnalités dont certaines ont été arrachées à notre affection. Sixième résolution : Les instances et structures du parti sont renouvelées, plus de 2/3 des postes de direction sont confiés aux jeunes, cadres et femmes du Parti. Concernant les postes à pourvoir dans les organes, instances, structures et commissions du Parti, la Direction Nationale Opérationnelle du parti (DNO) est chargée de soumettre des propositions au Président. Résolution adoptée à l’unanimité.



Septième résolution : Union Citoyenne BUNT BI adresse un message d’espoir et d’encouragement à la jeunesse sénégalaise et africaine car son présent et son avenir sont ici dans le Continent, pas ailleurs ! Résolution adoptée à l’unanimité. Huitième résolution : Union Citoyenne BUNT BI exprime sa solidarité au peuple palestinien, victime aujourd’hui comme hier d’atrocités inhumaines, d’injustices et de violences innommables. Résolution adoptée à l’unanimité.



Neuvième résolution : Union Citoyenne BUNT BI appelle les pays africains à promouvoir les valeurs d’humanisme qui sont les nôtres, à entreprendre ensemble le développement durable de notre continent et de nos sous-régions dans la paix, la solidarité, la démocratie et la prise en charge adéquate des besoins, attentes et préoccupations des populations avec justice et équité. Notre unité est fondamentale pour faire face aux tensions sur le plan mondial et nous devons rester dignes et exiger respect et considération dans les organisations et relations internationales. Résolution adoptée à l’unanimité. Participants inscrits en ligne, 979 membres répartis dans les 4 panels de diffusion.



Sont présents en ligne tous les 56 membres du Conseil National Sont présents en ligne tous les 16 membres de la Direction Nationale Opérationnelle du Parti (DNO) Sont présents en ligne tous les 10 membres de la Commission Alliances également comité d’organisation du Congrès, Sont présents en ligne tous les 20 délégués au Congrès (14 délégués régionaux, 1 délégué diaspora, 5 délégués représentant les conférences des Sages, Cadres, Femmes, Jeunes, Élus).



Le Congrès est présidé par le Dr El Hadji Ibrahima MBOW, Président du Parti, Ousseynou Isaac DIOP, porte-parole de la conférence des sages est le Modérateur des travaux, Samba SYLLA, rapporteur de la Commission Alliances est le secrétaire de séance. Bonnes fêtes à tous. Clôture du Congrès après épuisement des points à l’ordre du jour, ce dimanche 24 décembre 2023 à 18H00.



Fait à Dakar le 24 décembre 2023

Pour le Comité d’Organisation du Congrès

Le Secrétaire de Séance, Samba SYLLA

