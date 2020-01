En attente d’être relogés depuis 11 ans : les sinistrés de 2005 portent plainte contre l’Etat et menacent de saboter le programme 1000 logements Le collectif des sinistrés de 2005 a tenu un point de presse, hier, pour dénoncer l’attitude de l’Etat qui n’a toujours pas procédé à leur relogement depuis 11 maintenant, malgré un budget de 52 milliards qui a été dégagé, a dit leur-porte, Thierno Alpha Mbengue. Il a rappelé que les logements devaient être livrés depuis 2008, mais jusque-là, rien n’a été fait. Le collectif a annoncé une plainte contre l’Etat du Sénégal et menace de perturber le programme des 1000 logements sociaux initiés par le gouvernement.

