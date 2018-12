En avant-première au Sénégal, le film Yao avec Omar Sy au menu

Yao sortira en France le 23 janvier 2019

Pendant trois jours, l'équipe du film Yao a organisé des projections en avant-première, à travers le Sénégal, en présence de l'acteur Omar Sy et du réalisateur Philippe Godeau. Lionel Basse, le jeune acteur sénégalais choisi parmi 600 candidats et qui joue le rôle de Yao, était également de la partie.



Yao a été tourné au Sénégal entre février et avril 2018 à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Podor, Loumpoul et Diofior. Sous forme d'un road-movie initiatique, Yao raconte l'histoire d'un célèbre acteur français, Seydou Tall, sénégalais d'origine, invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre et qui met les pieds pour la première fois dans son pays d'origine. Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur , lui-même père d'un jeune garçon, décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il avance aussi vers ses racines et son passé.



Placé sous le signe de la légendaire téranga sénégalaise, ce film évoque, souvent de façon humoristique et tendre, la question des différences culturelles, de l'identité et de la transmission entre les générations. Entre le personnage joué par Omar Sy et le jeune Yao, se tisse une relation quasi-filiale.



Lors de leur périple à travers le Sénégal, nos héros rencontreront plusieurs personnages haut en couleurs, parmi lesquelles une lumineuse chanteuse malienne interprétée par la comédienne Fatoumata Diawara et une femme sage et animiste, jouée par Germaine Acogny, la créatrice de l'Ecole des Sables.



Omar Sy, né en France, de père sénégalais et de mère mauritanienne, connait bien le Sénégal. Il y venait enfant durant l'été et y revient régulièrement voir sa famille paternelle. "C'est un film important parce qu'il se tourne au Sénégal, un de mes pays d'origine", a indiqué l'acteur au micro RTL, le 10 décembre dernier. Il a d'ailleurs décidé d'être co-producteur du film.



Pour remercier les villes qui les ont accueillis, l'équipe du film a organisé deux projections en plein air, l'une à Saint Louis (le 9 décembre) et l'autre, à Diofor (le 10 décembre) où ont été tournés plusieurs scènes et où certains habitants ont été des figurants. Et le 11 décembre, c'est au Grand Théâtre National de Dakar qu'était organisée une avant-première (en présence de Youssou Ndour, de l'Ambassadeur de France qui joue son propre rôle dans le film, et de nombreuses personnalités sénégalaises). Omar Sy, Lionel Basse et Philippe Rondeau ont été chaleureusement applaudis. Enfin, la salle de cinéma Canal Olympia Teranga organise également deux projections ce mercredi 12 décembre à 18h (en présence d’Omar Sy) et à 20h.