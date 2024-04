En bisbilles avec Ndeye Coumba sœur de Anta Babacar Ngom : Aïssatou Dème Ndiaye sous mandat de dépôt Une mauvaise nouvelle pour Aïssatou Dème Ndiaye et ses proches. La jeune filles qui a eu des problèmes avec Ndeye Coumba Ngom la fille de Babacar Ngom Sedima a été placée sous mandat de dépôt…

Partagée dans un post sur Linkedin, l’info qui tombe nous annonce que Aïssatou Dème vient d’être placée sous mandat de dépôt. Poursuivie pour « Suppression de données », elle va passer sa première nuit en prison. Elle y sera jusqu’à mardi pour se présenter à la barre du tribunal.



Mais se désole l’auteur, en plus de perdre son travail et de voir ses droits les plus élémentaires « violés », elle va devoir aller pour la première fois de sa vie dans un lieu de privation de liberté.



Revisiter l’histoire nous révèle que Aïssatou Dème Ndiaye a signé un contrat C.D.I depuis le 29 Novembre 2022 au Parc Exotic dont la Directrice générale est Ndeye Coumba Ngom, fille de Babacar Ngom (Sedima) et sœur d’Anta Babacar Ngom (candidate avec 0,34% à la dernière Présidentielle).



Parc Exorix est un hôtel 4 Étoiles situé à Nguérine, dans la département de Mbour).



