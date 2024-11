En campagne à Bambey : ”And Bessal Sénégal” compte défendre les véritables préoccupations du département

”Bambey vit depuis plusieurs décennies avec les mêmes problèmes. C’est pourquoi nous avons l’ambition une fois élu député, de défendre les véritables intérêts des populations” a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.



Selon lui, plusieurs villages du département de Bambey sont confrontés à un faible taux d’électrification et un manque d’infrastructures sociales de base.

Pape Momar Ngom veut inciter les pouvoirs publics à bitumer la route Ndangalma, Lambaye et Baba Garage. Une doléance de plusieurs années des populations de cette partie du Baol, a t-il ajouté.



Une fois à l’assemblée nationale, la tête de liste départementale de la coalition ”And Bessal Sénégal” compte également promouvoir le renforcement des infrastructures sociales de base dans les secteurs clés du développement comme l’éducation et la santé.



Concernant la stratégie de campagne, M. Ngom dit miser sur des visites de proximité, des meetings et des caravanes dans les douze communes du département de Bambey.