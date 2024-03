En campagne à Mbacké, Pape Djibril Fall promet un ”Sénégal nouveau” avec les ”compétences de la jeunesse”

Selon l’APS qui relaie l’info, le candidat Pape Djibril Fall s’engage à porter le combat de ”la lancinante question” de la prise en charge du ”mal-être” de la jeunesse, soulignant qu’elle figure parmi ses ”priorités absolues” et que c’est le ”sens” de son engagement politique.



Le candidat à la présidentielle du 24 mars, Papa Djibril Fall, de la Coalition ”Les serviteurs”, a exprimé, vendredi soir, à Mbacké , sa volonté de bâtir un Sénégal nouveau avec les compétences de la jeunesse.



Il promet aux Sénégalais ”une vie meilleure” surtout pour ”les plus défavorisés”. Selon lui, ”Mbacké a déjà choisi le candidat de la coalition, Les serviteurs”.



Pape Djibril Fall a déploré les nombreuses promesses non tenues par le gouvernement, le manque d’eau potable, l’absence d’infrastructures, les difficiles auxquelles sont confrontées les femmes, la situation des jeunes obligés de devenir des conducteurs de moto-Jakarta ou d’emprunter les voies de l’émigration irrégulière.



”On n’acceptera plus que l’on trompe la jeunesse à des fins politiques ou nos personnes âgées”, a-t-il déclaré, réaffirmant sa volonté de faire revivre l’espoir de la jeunesse sénégalaise, selon toujours l’agence de presse.