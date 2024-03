En campagne dans la banlieue de Dakar : Malick Gackou priorise l’éducation et l’autonomisation Bes Bi-Candidat de la Coalition Gackou 2024, Malick Gackou est, à l’image des autres candidats à la Présidentielle, en plein dans la campagne électorale. Après son premier passage à la Rts, où il a présenté son projet aux citoyens, le leader du Grand parti (Gp) n’a pas manqué, lors de son temps d’antenne, de dresser le profil du prochain président de la République.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024

Rappelant son cursus de Docteur en économie et les différents postes qu’il a occupé dans l’administration, Malick Gackou qui a été par ailleurs, directeur de cabinet, Président du conseil régional avant d’être ministre de la République s’est targué d’être un homme aux «mains propres».



Sur son programme dénommé «Pass», il a souligné que l’un de ses objectifs majeurs est de réduire le coût de la vie et de la location. Il a également dévoilé quelques-uns de ses projets, axé principalement sur l’éducation, l’entrepreneuriat féminin et la lutte contre le chômage des jeunes. Il a également promis de rétablir l’Etat de droit dans un Sénégal de paix.



Lors de leur campagne dans la banlieue sénégalaise, Malick Gackou, qui avait à ses côtés le maire de Guédiawaye, Ameth Aïdara, a sillonné avec sa caravane Thiaroye sur mer et environs.



Une occasion qu’il a saisie pour critiquer la gestion de la politique de la pêche, promettant au passage, un audit du gouvernement actuel s’il est élu. Concernant son programme spécial pour la banlieue, Malick Gackou qui cherche à atténuer le chômage et la pauvreté, a devant ses militants surexcités, marqué sa détermination à réformer en profondeur les politiques actuelles.



