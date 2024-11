En campagne pour les législatives : Maguette Sène de Andu Nawlé décline un avenir d’opportunités pour la jeunesse de Rufisque Leader de « La Marche des territoires/Andu Nawlé, » qui porte une ambition forte , inclusive et accessible à tous les enfants du Sénégal, Maguette Sène était en campagne à Rufisque. Extraits de sa déclaration :

"Notre jeunesse mérite des opportunités ici, à Rufisque ! Une fois élu à l’Assemblée nationale, je m’engage, avec détermination, à défendre la formation professionnelle et à promouvoir la création d’emplois locaux adaptés aux besoins spécifiques de nos territoires. Mon objectif est clair : faire émerger un avenir où chaque jeune peut construire son succès ici-même, sans avoir à émigrer.



Notre coalition, La Marche des territoires/Andu Nawlé, porte une ambition forte pour une éducation inclusive et accessible à tous les enfants du Sénégal. À l’Assemblée, je me battrai pour un système équitable, qui offre à chaque région les ressources nécessaires à son essor. Construisons ensemble une Nation unie, où chaque enfant, quel que soit son lieu de naissance, trouve sa place et les moyens de s’épanouir."



