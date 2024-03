En campagne présidentielle à Saint-Louis: Mamadou Lamine Diallo promet une solution définitive aux problèmes de l'embouchure

Sur place et face à la presse, le leader de la coalition ”MLD Tekki 2024″ a promis de grands projets pour la ville tricentenaire et notamment pour la communauté des pêcheurs.



Concernant la pêche artisanale, il a souligné qu’elle est plus que jamais menacée en raison du bradage des ressources. ”La pêche artisanale est menacée dans ce pays. Nos ressources sont livrées à des bateaux chinois, coréens et autres’’, a-t-il dénoncé, s’engageant à mettre fin à ce pillage si toutefois les sénégalais lui font confiance au soir du 24 mars prochain.



Sur sa lancée, le candidat Mamadou Lamine Diallo a promis de régler définitivement la problématique de la brèche du fleuve Sénégal. " En tant que des ingénieurs que nous sommes, une fois élu à la tête de la magistrature suprême, on va régler le problème de l’embouchure où, chaque année, des pertes de vies humaines sont notées. D'où une nécessité de s’occuper sérieusement de ce problème ”, a-t-il soutenu, annonçant des ”études et des travaux dès le mois de juin prochain pour en finir définitivement avec ce problème de la brèche de l’embouchure”.



Adama Sall

(Saint-Louis)