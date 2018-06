En cas d'égalité dans les groupes...

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juin 2018 à 13:08 commentaire(s)|

La phase de groupes est déjà bien avancée à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, et nous entrons dans une phase où des équipes commencent déjà à décrocher leur billet pour la phase des matches à élimination directe.

Mais que se passe-t-il si votre équipe termine avec le même nombre de points qu'une formation ? Comment le classement final est-il déterminé dans chaque groupe ?

Voici les critères de différenciation pour établir le classement dans chaque groupe :

Plus grand nombre de points

Différence de buts sur l’ensemble des matches de groupe

Buts marqués dans l’ensemble des matches de groupe Si deux équipes ou plus sont à égalité sur la base des trois critères ci-dessus, leur classement sera déterminé comme suit :

Plus grand nombre de points obtenus en matches de groupe entre les équipes concernées

Différence de buts dans les matches de groupe entre les équipes concernées

Plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe entre les équipes concernées

Plus grand nombre de points obtenus sur le plan du fair-play (carton jaune = -1, carton rouge indirect = -3, carton rouge direct = -4, carton jaune et carton rouge direct = -5, avec une seule des déductions appliquées à un joueur pour un même match)

Tirage au sort par la FIFA Pour plus d’informations, merci de vous reporter au règlement de la Coupe du Monde 2018 (article 32, section 5).

Source Fifa.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook