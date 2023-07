En garde à vue: L'opposant Sénégalais Ousmane Sonko entame une grève de la faim et appelle les détenus politiques à le rejoindre Ousmane Sonko, l'opposant politique sénégalais, protestant contre son arrestation et les charges qui pèsent sur lui, a entamé une grève de la faim depuis dimanche 30 juillet 2023. Actuellement en garde à vue depuis vendredi, il a annoncé son action, via une publication sur sa page Facebook. Il exhorte également, tous les détenus politiques à le rejoindre dans cette démarche, marquant ainsi, sa détermination à défendre ses convictions.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2023 à 18:02 | | 5 commentaire(s)|

La grève de la faim de Sonko intervient juste avant sa comparution devant le Doyen des juges, prévue pour le lendemain, lundi. Il fait face à sept chefs d'inculpation, ce qui pourrait entraîner un éventuel mandat de dépôt.



Cette situation suscite l'attention de la communauté internationale qui reste en attente des développements futurs. L'impact potentiel sur la stabilité politique du Sénégal et les droits des opposants politiques fait l'objet d'un vif débat.



Ainsi, il reste à voir comment cette grève de la faim affectera le déroulement des événements et si cela conduirait à des changements dans la situation de l'opposant sénégalais. L'affaire Ousmane Sonko est suivie de près par la population sénégalaise et la scène politique mondiale, laissant place à l'incertitude quant à l'issue finale de cette affaire.





