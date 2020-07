En hommage à une référence: La Maison de la Presse va désormais porter le nom de Babacar Touré. Une information parvenue à Leral.net s’ajoute à l’hommage rendu à un homme méritant, une référence. En effet, en mémoire de ce monument de la presse indépendante et cette référence des médias aujourd'hui disparue, la Maison de la presse va désormais porter le nom de Babacar Touré.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|

L’annonce a en été faite par le Président Macky Sall depuis Ngaparou.



Il était venu présenter ses condoléances à la famille de cet homme dont la disparition survenue hier, continue de susciter moult réactions



Repose en paix Babacar Touré, la presse ta famille, le Sénégal ta patrie, le monde que tu voulais juste et stable, ne t’oublieront jamais !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos