En image: Le nouvel homme fort de Guinée, Mamadou Doumbouya, son épouse et ses enfants Le Caporal promu Commandant par Alpha Condé, Malinké et de la même ethnie que le président déchu, a aussi sa française d'épouse, comme bon nombre de nos dirigeants du continent. Il pose ici aves son épouse et ses enfants.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 17:36



