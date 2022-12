En liberté provisoire et contrôle judiciaire: "Pape Alé Niang victime de l'article 127 in fine du Code de Procédure Pénale"

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Décembre 2022 à 05:16 | | 0 commentaire(s)|

Sur réquisitoire dûment motivé adressé au Juge MAMADOU SECK le Procureur de la République, outré par l'intervention du journaliste sur le live de MOLLA MORGUN et la sortie jugée tendancieuse à propos du DG de la Police Nationale BOCAR SEYDOU YAGUE, a requis la révocation de la mesure de contrôle judiciaire.



En application du texte de loi précité M. MAMADOU SECK, après avoir fait arrêter immédiatement l'inculpé, va le remettre probablement sous mandat de dépôt. Le rendez-vous est pris ce mardi à 10:00 au 2ème Cabinet.

Les droits de la Défense étant absolus, l'espoir est permis", a faite savoir Me Cheikh Khoureyssi Ba.

