En meeting à Golf Sud: Ousmane Sonko "banalise" les administrateurs civils et traite Lat Diop de...voleur

Les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) étaient samedi à Golf pour le meeting de leur candidate à la mairie, Khadija Mahécor Diouf. Devant les militants de la dame qui ont fini de remplir la place où s’est tenu le meeting, le président de Pastef a taxé les candidats de Benno Bokk Yakaar, de voleurs, d’incompétents.



Selon Ousmane Sonko, Lat Diop et Aliou Sall répondront de leurs actes après la chute de Macky Sall. « Les deux camps en opposition se sont déjà formés d’abord entre les différents leaders de Yaw et le président de la République ; c’est cette même adversité qui existe ici à Guédiawaye entre nos candidats (à la mairie et à la ville) et ceux de la mouvance présidentielle. C’est entre Aliou Sall, maire par accident de la ville, celui qui s’est trempé dans le pétrole et Ahmed Aïdara. Si ce n’est pas son frère qui est président de la République, il serait déjà en prison », dit Ousmane Sonko.



Parlant de Lat Diop, il dira bien connaitre l’homme pour l’avoir devancé à l’Ena (l’École nationale d’administration). « C’est quelqu’un que je connais très bien. C’est à l’Ena qu’il m’a trouvé. Je l'ai devancé d’une année. Il fait partie des derniers, parce qu’à l’Ena, ce sont les premiers sortis du concours qui choisissent d’abord, ensuite les autres. Il a attendu que les premiers aient fini de choisir, avant de se retrouver parmi les derniers. Il fait partie des derniers à choisir », a déclaré Ousmane Sonko ; laissant sous-entendre que le corps des administrateurs fait partie des moins capés à l’Ena.



Ousmane Sonko d’embrayer en le traitant de voleur. «Je vous le dis, tout fonctionnaire qui vous dit avoir des milliards ou des millions, c’est parce qu’il a volé. C’est un voleur », cogne-t-il. Avant de rappeler que la branche qu’il a choisie est beaucoup mieux rémunérée et qu’il n’a jamais eu de millions, encore moins de milliards. D’ailleurs, poursuit-il, en quittant la fonction publique, il avait dans son compte bancaire moins de 500.000 francs Cfa.



Aux électeurs de Guédiawaye, il demandera de faire le meilleur choix, car, promet-il, une fois que Macky Sall aura perdu le pouvoir, Aliou Sall et Lat Diop se retrouveront en prison pour répondre de leurs actes.





Baye Modou Sarr





LE MESSAGE DE LAT DIOP A OUSMANE SONKO PUBLIÉ SUR SON STATUT

«Je ne suis pas Aliou Sall encore moins Mamour Diallo té di nga ci xam dara»



Lat Diop non plus n’est pas resté à attendre que les attaques de Sonko aient fini de faire le tour du monde pour réagir. Même si ce n’est pas de façon officielle ; par les canaux habituels de communication pour le moment comme une conférence de presse, une déclaration, ou un communiqué, le Directeur général de la Lonase a réagi. Sur son statut, il a publié un message qu’il a envoyé à Ousmane Sonko. «Tu me traites de voleur, me promets la prison. Tu n’es qu’un P…I et je n’ai rien à f… de toi. Dina jaay sama bakén té loo bax dinaako Ngner. Man ak yow lay doon fi ci Sénégal et ce sera toi ou moi (ndlr : je vais vendre chèrement ma peau en te rendant coup pour coup. Ce sera toi ou moi). Je ne suis pas Aliou Sall encore moins Mamour Diallo té di nga si xam dara (ndlr : tu en sauras quelque chose dans les prochains jours)». C’est dire qu’Ousmane Sonko a un nouveau client dans sa longue liste de personnes qui ne lui pardonneront plus la plus petite marge d’erreur dans sa carrière d’homme politique.





LES ECHOS