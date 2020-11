En mode Selbé Ndom, Oumar Sarr annonce: «D'autres partis rejoindront la mouvance…» Apparemment, la mouvance présidentielle va grossir ses rangs. Après le ralliement de Rewmi d’idrissa Seck, du Pld/Suqali d’Omar Sarr, d’autres partis vont faire leur entrée au sein de la grande alliance Benno Bokk Yakaar. L’annonce a été faite par Oumar Sarr, lors de sa prise de fonctions au ministère des Mines et de la Géologie.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 08:35 | | 0 commentaire(s)|

L’opération d’enrôlement de partis à la mouvance présidentielle devrait se poursuivre de plus belle. D’autres ténors de l'opposition devraient rejoindre bientôt les rangs de Bby.



. « Il y a aussi d'autres partis qui discutent et qui, soit sont venus soit viendront bientôt », a martelé Omar Sarr. C’est que, d’après l’ancien coordonnateur du Pds, il est important de regrouper toutes les forces vives de la nation.



« Le Président nous a appelés à le rejoindre dans un gouvernement élargi pour servir le Sénégal qui peut être menacé face à l'instabilité qui existe dans la sous-région », a-t-il insisté.



Pour l’édile de Dagana, « c’est cela même qui fait l'essence d'un Etat. En ce sens que toutes les intelligences doivent se rencontrer pour la bonne marche du pays ».













Avec l’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos