En partance pour prendre son vol: Voici Adama, la jeune fille morte dans la collision avec le camion (Photo) C’est une bien triste fin pour cette jeune fille du nom de Adama. Elle devait prendre son vol pour rejoindre la France mais hélas, elle ne verra pas l’AIBD.



Samedi 13 Novembre 2021

Le véhicule dans lequel se trouvait Adama, est entré en collision avec l’arrière d’un camion. Accompagné de sa famille, elle est décédée sur le coup avec sa mère. Deux autres membres de la famille en sont ressortis avec des blessures.



Le taux de mortalité lié aux accidents de la route reste inquiétant au Sénégal, en dépit des efforts consentis par les autorités. Au-delà du coût humain, ces accidents constituent un fardeau important pour l’économie du pays.



Entre 2015 et 2019, les accidents routiers ont occasionné en moyenne 644 décès chaque année. Les chiffres sont de l’ONG Partners West Africa (PWA), qui a tenu mardi 6 juillet un atelier de partage et de plaidoyer avec les acteurs étatiques, sur la problématique de la sécurité routière.



À en croire l’ONG, 90% de ces accidents sont liés aux comportements humains (excès de vitesse, téléphone au volant, effets des stupéfiants et de l’alcool). À ceux-ci s’ajoutent, entre autres, la vétusté du parc roulant et l’état des routes. Une situation peu reluisante qui n’est pas sans incidence sur les finances publiques.













Senenews.com



