En perspective de Bénin - Sénégal et Brésil-Sénégal : 19 Lions dont Sadio Mané, Koulibaly, Habib Diallo… au premier galop L'équipe du Sénégal a entamé jeudi sa préparation au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en perspective des matches Bénin-Sénégal (17 juin 2023) et Brésil-Sénégal (20 juin 2023). 19 des 26 lions sont présents à la première séance. Nous dit Tribune

La préparation de l’équipe nationale du Sénégal pour les matchs de la fenêtre internationale en juin a commencé avec un groupe pas au complet qui s'est entraîné au stade annexe de Diamniadio, où l’on compte 19 joueurs sur la pelouse.



Qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à deux journées de la fin des éliminatoires, le Sénégal est intraitable dans ce groupe L qu’il partage avec le Rwanda, le Bénin et le Mozambique, nous dit Le Grand Panel.



Les 19 joueurs présents sont :

Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Mory Diaw, Pape Ousmane Sakho, Sadio Mané, Abdallah N'Dour, Koulibaly, Habib Diallo, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss,Dion Lopy, Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Pape Gueye, Ballo-Touré, Ismaila Sarr, Seyni Dieng, Formose Mendy



Les 7 absents :

Ismaël Jackobs, Krépin Diatta, Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Alfred Gomis, Iliman Ndiaye, Youssouph Sabaly



Avec quatre victoires en autant de sorties, les Lions sont premiers du groupe avec dix buts marqués et seulement deux encaissés. Ainsi, pour le compte de la 5ème journée contre les Guépards du Bénin , le technicien sénégalais compte bien profiter de cette occasion pour faire tourner son effectif, rajoute Le Grand Panel



