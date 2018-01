En perspective de sa marche du 09 février, l'opposition cherche la bonne combinaison Les partis politiques et les organisations démocratiques signataires de l’Initiative pour des Elections Démocratiques au Sénégal , ont décidé d’engager les actions suivantes dans le cadre de la préparation de la grande marche nationale du vendredi 09 février 2018, à 16 heures, à Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2018 à 22:37 | | 0 commentaire(s)|

Premièrement. Une assemblée générale de mobilisation le jeudi 25 janvier 2018 à 16 heures à Rufisque.

Deuxièmement. Le dépôt de la lettre d’information de la marche du 9 février 2018 à la préfecture de police de Dakar, le vendredi 26 janvier à 11heures, suivi d’un point de presse. .

Troisièmement. Une réunion publique de sensibilisation à Pikine le vendredi 26 janvier 2018 à 16 heures.



S’agissant de l’audit du fichier électoral, l’IED estime qu’il s’agit d’une ultime manœuvre de diversion du régime de Macky Sall destinée à faire avaliser la mascarade électorale de juillet 2017 et ne saurait en aucun cas; cautionner une telle forfaiture. Elle appelle l’ensemble des patriotes, démocrates à soutenir massivement les points inscrits dans le document de l’Initiative, qui permettent de garantir au Sénégal des élections démocratiques.

Liste des Partis et organisations signataires :

1. ACT

2. ADES/CDTS

3. AGIR

4. AJMD

5. And Jëf-PADS

6. Bokk Gis Gis

7. CAAW

8. CNTS / FC AUTHENTIQUE

9. CREDIT

10. GRAND CADRE

11. MCR

12. MPS-SELLAL

13. PASTEF

14. PDS

15. PRDS

16. RND

17. SOLIDARITE ACTIVE

18. TAXAW TEMM

19. TEKKI

20. UNP

21. YOONU ASKAN WI





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook