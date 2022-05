En perspective des élections législatives: Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur de la Convergence des cadres républicains, attaque l’opposition Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur de la Convergence des cadres républicains, s’attaque à l’opposition. Il indique l’implication de la CCR dans le combat politique. Abdoulaye Diouf Sarr, estimant que la CCR est dans le réél, recommande de laisser Yewwi Askan Wi, Aar, Wallu et autres, dans la manipulation.

Les échanges et discours de certains leaders de l’opposition comme ceux du pouvoir et de sa coalition Benno Bokk Yakaar annoncent déjà, la couleur des prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Les entités en confrontation pour la conquête des suffrages des populations ne se font pas de cadeaux. Il en atteste la posture du Ministre Abdoulaye Diouf Sarr, coordonnateur des Cadres républicains. Très déterminé, il égratigne l’opposition que cherche à manipuler l’opinion, avec des discours sans base et des menaces.



« Nous sommes dans l’action et il faut les laisser dans la parole. Nous sommes dans la vérité et eux, ils sont dans la manipulation. Nous sommes dans la République, s’ils veulent l’anarchie, ils n’ont qu’à prendre l’anarchie. Nous sommes dans les résultats pour les populations. Eux, ils sont dans les nombres de vues pour les réseaux sociaux », a caricaturé le coordonnateur des Cadres républicains, Abdoulaye Diouf Sarr.



Ainsi, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, en défenseur de la Coalition Benno Bokk Yakaar, demande à ses camarades de se tenir debout comme un seul homme, pour mieux mener le combat en perspective, le 31 juillet 2022.

Ousmane Wade





