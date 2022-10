En pleine forme et à cœur ouvert : Cheikh Amar en entretien avec Assirou soulève des questions sur Le Club des Investisseurs Déclaré malade et souvent hors du pays, C’est Cheikh Amar, un Dieuwring de Serigne Saliou Mbacké qui revient en pleine forme et qui ouvre ses portes après avoir accepté de répondre aux questions de Assirou

Au-delà du Club des investisseurs et ses questions à l’ordre du jour, plusieurs sujets d’actualité ont été abordées avec le patron de TSE qui s’est félicité de la nomination du nouveau gouvernement et du choix porté sur Aly Ngouille Ndiaye pour diriger le département de l’agriculture. Cheikh Amar reste convaincu que l’émergence du Sénégal ne peut se faire sans l’agriculture.



Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Octobre 2022 à 13:41 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook