En prélude au Gamou 2022 : Ousmane Sonko et Yewwi Askan wi chez la famille de Cheikh El Hadji Amadou Barro Ndiéguène. En prélude à la célébration du "Gamou", les leaders de la coalition Yewwi Askan wi se sont rendus ce vendredi matin, dans la capitale du Rail, pour une visite de courtoisie auprès de Serigne Mounirou Ndiéguène, Khalife de la Hadara Cheikh El hadji Amadou Ndiéguène.

Conduite par l'ancien Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, la délégation arrivée un peu après 12 heures à la résidence du Khalife Serigne Mounirou Ndiéguène, a été accueillie et introduite auprès du saint homme, par le maire de Thies Nord, Birame Soulèye Diop.



Par la voix de Khalifa Sall, les leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan wi, ont vivement remercié le khalife pour l'accueil et les prières formulées pour le Sénégal. Porte-parole du jour, Khalifa Ababacar Sall a saisi l'occasion pour alerter le guide religieux sur les manœuvres de nuisance du régime envers les leaders de la coalition, notamment contre le président de Pastef, Ousmane Sonko.



Dans sa prise de parole, le Khalife de la Hadara, Serigne Mounirou Ndiéguène a chaleureusement remercié les leaders pour la haute considération renouvelée envers lui et sa famille.



Le guide religieux a aussi invité les leaders à poursuivre la dynamique de dialogue et de paix dans laquelle, ils évoluent depuis les événements malheureux de 2021. Le Khalife a tenu à témoigner sa considération et son affection à Ousmane Sonko et compagnie, avant de formuler des prières pour la paix au Sénégal.



Pour rappel, la délégation de Yewwi Askan wi était composée de Cheikh Tidiane Youm, Déthié Fall, Aïda Mbodji, Ousmane Sonko et Khalifa Ababacar Sall.











