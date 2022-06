En prélude au rassemblement à la place de la Nation : Les grosses révélations de Déthié Fall sur des manigances orchestrées… Rappelant que cette manifestation était initialement prévue le vendredi 3 juin, Déthié Fall a tenu d’avance à faire savoir que ce rassemblement à la place de la Nation est antérieur à la décision du Conseil constitutionnel. Faisant de grosses révélations sur des manigances du camp d’en face, il lâche les organisateurs qu'ils sont, ont été convoqués et entendus au commissariat de la Médina…

Mais, leur surprise a été de se voir convoquer à nouveau avec une séance d’interrogations qui a duré plus de deux heures temps à la même police, lui, Khalifa Sall et Cheikh Tidiane Youm, avec des éléments troublants. Et pour un jour férié en plus !



Oui, leur grosse révélation est que d’entrée, le commissaire de police leur a montré une vidéo, avec un homme derrière Ousmane Sonko, affichant ferment sa volonté d’instaurer la violence ou d’en découdre. Et pour en rajouter une couche, l’homme de tenue a aussi partagé des éléments audio où il était clairement exprimé le désir de brûler cette ville…



Khalifa Sall a été le premier à réagir, soulignant que ces éléments n’engagent en rien la Coalition YAW, car pouvant même être des théories de manipulations émanant du régime, pour ameuter les populations et diaboliser la Coalition.



Déthié Fall a tenu à alerter l’opinion sur ces manigances orchestrées par le régime de Macky Sall qui, apparemment, semble peu rassuré par ce rassemblement prévu demain par l’opposition.



