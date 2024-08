En raison des inondations dévastatrices: Le Mali déclare l’état de catastrophe nationale

De plus, il est important de “renforcer les stocks alimentaires et non alimentaires, ce qui est vital pour prévenir les épidémies, comme le choléra”, a noté Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social.



À l’heure actuelle, les inondations ont fait environ 30 décès et 104 blessés. Elles ont touché plus de 7.000 ménages et plus de 47.300 personnes.



Les intempéries frappent aussi le Niger et le Tchad où des milliers de sinistrés sont recensés.