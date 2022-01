En route vers la CAN 2021: Les "Lions" ont quitté Dakar avec Kouyaté, 3 joueurs et 6 membres testés positifs, «confinés » Les Lions du Sénégal ont quitté Dakar, ce mercredi, à 10h, pour le Cameroun, en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

Complètement rétabli, le milieu de terrain de Crystal Palace Cheikhou Kouyaté voyage actuellement avec l'équipe, qui a décollé de l’aéroport international de Diass. Le gardien de but du Casa Sports, Alioune Badara Faty a été finalement retenu dans le groupe. Il devient le 28e joueur dans la liste.



Mais, l'équipe a quitté Dakar sans Pape Matar Sarr, Nampals Mendy et Mame Baba Thiam et six membres de la délégation, testés positifs. Ces derniers devraient rejoindre le groupe à Bafoussam, dans les prochaines heures après guérison.



Pour rappel, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football démarre ce 9 janvier 2022, au Cameroun. Le Sénégal loge dans le groupe B avec le Zimbabwé, la Guinée et le Malawi. Son premier match, ce sera face aux Zimbabwéens.













iGFM



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook