En route vers la Présidentielle 2024 : Pas moins de 14 Thiessois prétendants, Thierno Allassane Sall en tête

En perspectives de la présidentielle, la région de Thiès verra une flopée de leaders solliciter le suffrage universel. Ancien maire de Thiès, ancien président du Conseil Départemental, ancien ministre et ancien directeur de cabinet du Président, Idrissa Seck est à sa quatrième expérience. Talla Sylla, lui aussi ancien maire de Thiès a annoncé sa candidature.



Pour le reste des prétendants originaires de la région, il s’agit de l’ancien Ministre Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs (RV), de l’ancien Ministre Alioune Sarr, Maire de Notto Diobass, Dr Babacar Diop Maire de Thiès, Abdoul Aziz Diop de Tivaouane, désormais ex-ministre Conseiller à la Présidence, Hamidou Thiaw de Notto Président du parti En Marche, pour la Renaissance du Sénégal (MPR), Charles Emile Abdou Ciss ancien Directeur de la Solde de la coalition Ëlëgu Senegaal, Moustapha Diop du parti Nation Indépendante, Intègre, Travailleuse et Engagée (N.I.I.T.E), l’ex-juge Ibrahima Hamidou Dème du mouvement Ensemble, Demba Fall Guèye du Parti pour la Concertation et l’Action (PCA), Abdoulaye Bâ, l’ancien Premier Ministre Cheikh Hadjibou Soumaré.



Pour beaucoup d’entre eux, ce n’est pour le moment que des déclarations d’intention pour ne pas dire des candidatures publicitaires. Jusque-là, seul Thierno Alassane a franchi le pas en se faisant investir.



Selon Mamour Mbaye, à ce jour, les candidats sont certes nombreux, mais le président Thierno Alassane Sall n’a pas le droit de se dérober, car il est le mieux placé pour garantir l’avenir de ce pays, pour régler les problèmes dont souffre le département de Tivaouane.



Il s’agit, d’après lui, d’un département très riche en ressources minières, mais les populations locales n’en profitent nullement. Il fait remarquer que l’impraticabilité de plusieurs routes est manifeste et beaucoup de villages n’ont toujours pas accès à des services sociaux de base tels que l’eau, l’électricité.



A l’en croire, il est établi qu’aucun pays au monde ne peut aspirer au développement, sans une bonne éducation. Or le constat est qu’il y a beaucoup d’écoles nouvellement construites dans le département, mais qui peinent à ouvrir leurs portes, faute d’enseignants. Il est d’avis que le programme que porte le président Thierno Alassane, et qui prend en charge toutes ces questions, montre qu’il est assurément l’homme de la situation. Pendant ce temps, se désole-t-il, les dérives du gouvernement actuel se comptent à la pelle.



Avec Thierno Alassane, il note que ce sera une bonne gestion des ressources minières, ce qui va permettre définitivement de prendre en charge la lancinante question de l’emploi des jeunes et de tourner définitivement la sombre page de l’émigration clandestine, qui continue d’endeuiller plusieurs familles sénégalaises.



En ce qui concerne l’éducation, il soutient que le président Thierno Alassane Sall, avec les syndicats et toutes les autorités compétentes, vont élaborer de nouveaux programmes, dans une démarche totalement inclusive, pour relever tous les défis du système et permettre aux diplômés de trouver des débouchées et l’éducation religieuse bénéficiera des mêmes avantages.

L’As