En route vers la Présidentielle : L’’opposition en ordre dispersé, plus de 20 candidats se positionnent pour 2024 Malgré l’appel des opposants à l’unité, les adversaires de Macky risquent de se retrouver devant un coup fourré pour 2024. À la Présidentielle du 25 février prochain, l’opposition sénégalaise qui a déjà positionné plusieurs candidats, pourrait se retrouver avec plus d’une vingtaine de candidats en lice.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023

Après s'être lancée en rangs serrés aux élections législatives pour contraindre le pouvoir à une cohabitation, l’opposition est retournée dans sa logique de dispersion pour la Présidentielle de 2024. On n'y est pas encore, mais plus d’une dizaine d’opposants ont déjà manifesté leur intention de briguer les suffrages lors de ce scrutin.



Outre les opposants classiques, Boubacar Camara, Bougane Guèye Dany, Malick Gackou, Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Abdou Mbaye, Khalifa Sall, Karim Wade, qui, sauf invalidation, doivent normalement présenter leur candidature, d’autres opposants se signalent comme candidats à cette joute.



En effet, l’opposition est une fois de plus, en train de montrer qu’il lui est impossible de réussir son union et que les leaders ne peuvent pas se retrouver autour d’une ou de deux candidatures pour défaire le candidat de Benno.



Des opposants classiques partants pour 2024



Tous ont confirmé leur candidature. L’unité tant chantée vole ainsi en éclats. Chaque semaine, des leaders de l’opposition officialisent leur intention d’être candidat à la Présidentielle de 2024… La plupart des opposants au candidat sortant, Macky Sall, ont officialisé leur intention de candidature à la présidentielle de 2024. Sauf invalidation pour cause de parrainage, Idrissa Seck sera candidat à la prochaine présidentielle sous la bannière de la coalition «Idy 2024». Les responsables de Rewmi le murmurent en coulisses.



Bougane Guèye Dany, opposant classique à Macky, est naturellement candidat ainsi que Boubacar Camara, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Mamadou Lamine Diallo, Malick Gakou , Abdou Mbaye, Karim Wade, s’ils passent les obstacles du code électoral. Le candidat du Pur, Alioune Ndao, Mary Teuw Niane, El Assane Niang, Abdourahmane Diouf, Amsatou Sow Sidibé, Mimi Touré aussi, ont manifesté leur intention de briguer les suffrages.



La nécessité de se regrouper contre les obstacles



S’il tout le monde s’accorde qu’il doit y avoir un ou deux jusqu’à quatre candidats au plus pour l’opposition à la Présidentielle de 2024, il sera trop difficile de choisir entre eux. C’est à cette équation qu’est confrontée l’opposition et qu’elle doit résoudre avant le 25 février 2024



Parmi les opposants classiques à Macky Sall, en direction de ces joutes, Khalifa Sall et Karim Wade sont toujours sous le coup de l’invalidation. Idrissa Seck, s’il pose sa candidature, n’aura que son Rewmi derrière lui. En tout cas, si l’opposition parvient à s’accorder, il se posera la question de savoir qui et qui seront aux commandes pour faire faire face à la machine électorale de Benno Bokk Yakaar.











