En route vers la Présidentielle : Pourquoi le Capitaine Touré a finalement « déserté » les rangs des candidats Après l’annonce de sa candidature, suivie d’un retrait de la fiche de parrainage, le Capitaine radié de la gendarmerie s’est désisté de la course à la Présidentielle. D’après Bes Bi l’info a été officialisé dans un communiqué où l’Union pour un Sénégal juste (Usj) qu’il dirige, Seydina Oumar Touré s’explique :

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

«Nous vous informons par cette occasion que nous n’avons finalement pas déposé notre dossier de candidature au Conseil constitutionnel pour des raisons liées à notre stratégie politique et citoyenne, mais aussi et surtout aux valeurs pour lesquelles les Sénégalais nous aiment et nous respectent», a-t-il signifié.



«Dans les prochains jours et mois, l’avenir de notre patrie sera mis à rude épreuve. Voilà pourquoi nous restons dans le combat politique aux côtés de la vraie opposition et appelons les Sénégalais à en faire autant en restant mobilisés et vigilants afin de faire respecter la loi et la volonté du peuple sénégalais», a avancé M. Touré.



