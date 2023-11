En tournée à Bakel : Aminata Touré peint en noir les 12 ans de Macky Sall dans le département Venue à la rencontre de ses militants et sympathisants, Aminata Touré peint en noir les 12 ans de Macky Sall dans le département de Bakel et relève les disparités comparées aux contrées du pays.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2023 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

S’il y a quelque part au Sénégal où les gens sont complètement oubliés par le régime en place c'est bien-sûr à Bakel du moins c'est l'avis de Mme Aminata Touré coordinatrice de la coalition « Mimi 2024 ».



En déplacement à Diawara dans le département de Bakel l'ancien premier ministre de Macky Sall n'a pas manqué de tirer à bout portant sur le régime et sur ses anciens frères de parti. Selon la candidate à la candidature des élections présidentielles de février 2024, « les départements de Bakel et de Goudiry sont les plus pauvres du Sénégal et ont des problèmes très spécifiques ».



Pour rappel depuis une semaine Mme Touré effectue une tournée politique qui l'a amenée à Tambacounda, Goudiry et Bakel étape qu'elle a choisie pour faire le point sur sa tournée et s'entretenir avec ses responsables politiques de la région.



« Les problèmes les plus évoqués au cours de nos échanges restent l'enclavement des 2 départements », affirme Aminata Touré. « Après 12 années nous avons mis beaucoup d'infrastructures très chères dans certaines parties du pays alors que le département de Bakel et de Goudiry continue de réclamer des pistes », regrette Aminata Touré.



Poursuivant elle ajoute « comme on l'a témoigné un participant. Quand l'hivernage commence l'accès à Diawara devient impossible pour les autres villages n'en parlons pas ».



Donc le désenclavement reste une priorité pour éviter aux femmes qui arrivent en termes de grossesse de perdre la vie au cours de leur évolution vers Bakel ou Diawara le deuxième problème reste l'accès à l'eau potable. Là où nous il n'y pas d'eau depuis une semaine », soutient l'ancienne « aperiste ».



Dans un programme intitulé « programme d'accélération de la cadence du développement » Mme Aminata Touré étale son document de gouvernance qui donnerait la priorité aux départements des 2 régions du Sénégal original constitués entre autres du département de Goudiry, Bakel, Salémata et Saraya une fois élue présidente de la République du Sénégal. Pour elle ces départements ont les mêmes problèmes. Pour Mimi Touré venir en aide aux agriculteurs, aux éleveurs du département de Bakel et de Goudiry dans la transformation des issus de leur activité est un impératif.



Pour financement des groupements de femmes, Aminata Touré propose « une banque des femmes pour éviter les financements politiques des projets des femmes comme on le voit aujourd'hui » toujours dans son document de gouvernance Mimi Touré reviens sur la formation, l'emploi et l'employabilité des jeunes.



Selon sa vision de la formation « il nous faut des formations de courte durée axées surtout sur les besoins du marché du travail mais aussi sur les réalités du milieu ». Les maîtres coraniques aussi en rapport avec les collectivités locales seront encadrés et accompagnés si jamais je deviens présidente du Sénégal conclut Mimi Touré.



Tribune



