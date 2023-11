En tournée à Kaffrine : Khalifa Sall liste les freins au développement de Mbirkilane « Le manque d'eau, les routes défectueuses et le déficit en éclairage public freinent l’envol de Mbirkilane. » C’est le constat du leader de Taxawu Senegal, Khalifa sall qui est en tournée à Kaffrine

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

« Pour favoriser la connectivité de ce département situé dans la région de #Kaffrine et stimuler son économie, il est pressant d'investir dans des infrastructures d'approvisionnement en eau, la rénovation et la construction de routes et la densification de l’éclairage public avec l’option durable des énergies renouvelables. » Insiste-il dans un post sur X (ex Twitter)



Mais ajoute-il « Cela nécessite l’implication des communautés locales dans la gestion des ressources et des programmes afin de progresser, ensemble, vers un avenir plus prospère, offrant une meilleure qualité de vie aux populations.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook