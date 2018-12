En tournée à Ziguinchor : Didier Awadi brûle les 7000 milliards de Macky Sall Le musicien rappeur Didier Awadi ne fait pas partie de ceux qui applaudissent des deux mains suite aux 7 000 milliards décrochés lors du Groupe consultatif de Paris. A Ziguinchor, il a craché ses vérités.



Le rappeur du PBS est en tournée à Ziguinchor depuis avant-hier. Lors de son face-à-face avec la presse, ce dernier n’a pas mis de gants en abordant la question des plus de 7 000 milliards de francs Cfa obtenus à Paris.



« Quand j’ai appris que le Sénégal a obtenu du Groupe consultatif de Paris un prêt de 7000 milliards Fcfa, cela m’a fait peur. Je ne comprends pas cette volonté de nos autorités de vouloir s’endetter vaille que vaille. Pourquoi on ne peut pas compter sur nos propres forces. Mais à chaque fois, il faut s’endetter. Peut-être, cet argent va régler quelques problèmes. Mais ce sont nos enfants et arrière-petits-enfants qui vont naître avec des dettes », déclare Didier Awadi.











Les Echos

