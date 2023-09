En tournée au nord du Sénégal : Malick Gackou gazé à Richard-Toll, son meeting interrompu

Le commissaire de police lui a notifié un arrêté préfectoral interdisant son meeting politique en tant que leader du Grand Parti. Comme si cela ne suffisait pas, son cortège, en sortant de Richard Toll, a été gazé par la police.



D’ailleurs, ajoutent nos confrères, un des véhicules du cortège a subi d’importants dégâts, on parle même d’un début d’incendie à cause des lacrymogènes.



L’opposition s’indigne et pour elle, « Les préfets, les policiers et les gendarmes continuent de démontrer qu’ils sont véritablement à la solde de Benno Bokk Yaakar. Les libertés publiques sous Macky Sall sont totalement remises en cause depuis quelques temps. »