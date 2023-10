En tournée dans le Saloum : Khalifa Sall livre sa vision sur le désenclavement des îles du Saloum

« Le désenclavement des îles du Saloum n’est pas qu’une question d'accessibilité géographique, il ouvre un monde d'opportunités et de progrès. La beauté naturelle, la richesse culturelle et l’écosystème unique de cette zone, doivent contribuer au développement durable du Sénégal.



Je suis sensible à la capacité de résilience des populations qui, malgré les difficultés liées à l’assainissement, à la pêche, à la cueillette des fruits de mer et à leur transformation, parviennent à préserver ce don de la nature.



Pour le développement des îles du Saloum, je propose une approche globale, qui ouvrira les portes d’un avenir lumineux, caractérisé par la croissance économique, le renforcement des cultures locales et l'amélioration de la qualité de vie. »















Khalifa Ababacar Sall