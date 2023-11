En tournée économique : L'arrivée du Président Macky Sall à Kaolack

L’avion qui a transporté le chef de l’Etat et sa suite, a atterri à l’aéroport de Kanda, dans la commune de Kahone, à la périphérie de la ville de Kaolack.



Selon l’APS, à son arrivée, il a été accueilli par le gouverneur de région, Ousmane Kane et le maire de Kahone, Fatou Sène. Une délégation conduite par le Premier ministre Amadou Bâ, était aussi à l’accueil. Des membres du gouvernement, des personnalités militaires, paramilitaires, coutumières, religieuses et politiques, étaient également à l’aéroport de Kaolack.



Durant son séjour dans la région de Kaolack, Macky Sall visitera les chantiers de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), dont le site de Mbadakhoune stué dans le département de Guinguinéo, avant de revenir dans la capitale du Saloum, pour y présider un Conseil présidentiel.



Selon toujours son programme, le chef de l’Etat procédera également à l’inauguration de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) de Kaolack. Après son séjour dans la capitale du Saloum, le Président Sall va poursuivre sa visite dans les régions de Kaffrine et Fatick, dans le centre du pays.