En visite à Médina Baye et Léona Niassène : Amadou Ba reçu par Cheikh Mahy Niass et Cheikh Ahmed Tidiane Niasse Le Premier ministre Amadou Bâ continue ses visites aux foyers religieux du Sénégal, témoignant ainsi de son attachement aux valeurs spirituelles et culturelles du pays. Ce lundi 12 août 2024, accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant notamment Zahra Iyane Thiam, Abdoul Latif Coulibaly, Ndèye Saly Diop Dieng, Cheikh Oumar Anne, Alioune Sall, et Ousmane Dieng, Amadou Bâ a été chaleureusement accueilli par les Khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène.

Selon l’info parvenue à Leral, à Médina Baye, le Premier ministre et sa délégation ont été reçus par le Khalife de la Fayda Tidiane, Cheikh Mahy Niass, dans une ambiance empreinte de recueillement. Comme le veut la tradition, la visite a débuté par un récital du Coran. Amadou Bâ a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances suite au décès de Makhmoud Niass, frère du Khalife, et a exprimé son admiration pour la mission réussie de ce dernier au Cameroun. « Tous les Sénégalais sont fiers de ce que vous avez accompli », a-t-il souligné.



Le Premier ministre a également rappelé son lien personnel avec Médina Baye, mentionnant qu'il avait fréquenté ce foyer religieux dès sa jeunesse. « Nous demandons vos prières pour un Sénégal de paix et de stabilité », a-t-il ajouté avec émotion.



Le Khalife, en retour, a exprimé sa gratitude pour cette visite et a rappelé que le succès de sa mission au Cameroun était une victoire pour tout le Sénégal, suivant les traces de son père, Baye Niass. La rencontre s'est conclue par des prières ferventes pour Amadou Bâ et sa délégation, ainsi que par un geste symbolique avec l'offrande d'un exemplaire du Coran au Premier ministre.



Après cette étape à Médina Baye, Amadou Bâ s'est dirigé vers la mosquée pour accomplir la prière du Maghreb, avant de se recueillir au mausolée de Baye Niass.



La délégation a ensuite poursuivi sa visite à Léona Niassène, où elle a été reçue avec honneur. Amadou Bâ a exprimé sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux et a renouvelé ses salutations au Khalife et à toute la famille Niassène. Le Khalife, en conclusion de cette visite, a rappelé la dernière visite du Premier ministre et a invité l'assistance à prier pour la prospérité du pays.



Ces visites aux foyers religieux de Médina Baye et de Léona Niassène illustrent l'engagement d'Amadou Bâ à maintenir des liens forts avec les autorités religieuses du pays, en quête de bénédictions pour un Sénégal uni et stable.



