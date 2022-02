En visite à Moroni : Le président Macky Sall élevé à la dignité de Grand-croix

C'est en hommage à son leadership mais également à la vielle tradition d'amitié et fraternité entre le Sénégal et l'Union des Comores.

Le renforcement de l'axe Dakar-Moroni s'est également traduit par la signature de sept accords de partenariat.



Les secteurs prioritaires sont l'enseignement supérieur, la promotion des investissements et l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et les Comores.



Le retour du président Sall est prévu ce dimanche 27 février 2022.



Adou Faye





