En visite au DAC de Sefa: Djimo Souaré, nouveau coordonnateur du Prodac veut impulser un modèle abouti

Djimo Souaré, nouveau coordonateur du Prodac en visite de terrain dans les différents domaines agricoles communautaires (Dac) rappelle que son initiative s’inscrit dans une démarche inclusive de sa gestion de cette entité. Il a exprimé son bonheur de fouler le sol du Dac de Sefa. Ce qu’il traduit en ces termes, « nous sommes venus rendre visite à nos collaborateurs pour échanger avec eux sur les problématiques du Dac de Séfa. Nous y sommes pour les écouter afin de connaître les difficultés rencontrées dans le Dac de Sefa afin d’y apporter les solutions et renforcer les acquis ».



Ainsi, Monsieur Souaré, relevant des difficultés encourage à poursuivre les aménagements, devant permettre aux groupements d’entrepreneurs agricoles (GEA) de s’installer.



Dans la même lancée, dira-t-il, « je pense que nous devons aller vers un modèle de Dac abouti ». Ce modèle de Dac abouti traduirait la vision du chef de l’Etat. Ce dernier, dès la mise en place du Prodac évoquait déjà la possibilité de création de plus d’emplois pour les jeunes et les femmes. Ainsi, Monsieur Souaré n’entend pas déroger à cette vision du président de la République. D’ailleurs, c’est fort de cette conviction qui est de faire des Dac des pôles d’emplois pour les jeunes et les femmes qu’il a tenu à magnifier cette vision du chef de l’Etat.



Autrement, a-t-il déclaré, « je salue la vision du chef de l’Etat de doter des zones périphériques d’infrastructures aussi grandes pour lutter contre le chômage des jeunes, d’accroitre les richesses en milieu rural ».



A Sefa, le directeur du Prodac a fait de cette visite une pierre deux coups. Car après avoir exprimé sa satisfaction à l’endroit du directeur du Dac et ses collaborateurs, il a promis de l’accompagner pour faire du programme un modèle de réussite.