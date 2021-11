En visite au guide religieux: Télescopage frôlé entre Macky, Barth, Déthié et Sonko chez Cheikh Mahi C’est la ruée des hommes politiques chez le khalife de Médina Baye en séjour à Dakar. Depuis le week-end, il y a eu un presque télescopage au point de chute du saint homme, à Dieuppeul, entre Macky Sall, Barthélémy Dias, Ousmane Sonko…

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

Depuis ce week-end, c’est le ballet des autorités et responsables politiques chez le khalife de Médina Baye Cheikh Mahi Ibrahim Niass, qui effectue depuis jeudi une visite de 5 jours à Dakar. Le khalife de Médina Baye a reçu le chef de l’Etat, Macky Sall, à Dieuppeul.



Avant le Président Macky Sall, le khalife a reçu Barthélémy Dias. “ J’ai eu l’immense plaisir de rendre une visite de courtoisie à mon père Cheikh Mahi Ibrahima Niass, Khalife général des Niassene, en visite à Dakar, ce samedi 20 novembre 2021, pour des prières et des conseils pour un Sénégal de paix et de prospérité. Que Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fer. amen!!! Que dieu bénisse notre cher Sénégal.. amen!!! ”, a posté Barthélémy Dias sur Facebook après son audience.



Après Barthélémy Dias, c’est au tour du député à l’Assemblée nationale, Déthie Fall, d’être reçu par le saint-homme.



« Le président Déthie Fall, président du PRP, accompagné d’une forte délégation du parti, s’est déplacé à Mermoz pour effectuer son Ziar auprès du Khalife général des Niassènes, Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niasse », renseigne une note reçue du PRP. Le Khalife a formulé des prières pour Déthie Fall et sa délégation mais également pour le pays, indique la même source.



Le responsable politique du Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, a aussi été reçu par le guide des Niassènes, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, qui effectue un séjour dans la capitale Dakar, depuis quelques jours.



Ousmane Sonko souligne que c’est «toujours un plaisir unique et inégalable, de rencontrer cette immense personnalité qui représente énormément pour moi. Serigne Cheikh Mahi Niass m’a accordé quelques minutes de son précieux temps. Chaque échange avec le saint homme confirme davantage, au-delà de la dimension spirituelle, une admirable maîtrise des enjeux économiques, politiques, géopolitiques et sociaux de notre époque », renseigne Ousmane Sonko, qui souhaite «une très longue vie et une solide santé» au khalife.













Rewmi



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos