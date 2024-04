En visite aux Impôts et domaines : Les quelques mots de Waly Diouf Bodiang, sur sa nouvelle mission Inspecteur principal des Impôts et Domaines, Waly Diouf Bodiang a été nommé il ya deux jours nouveau Directeur général du Port Autonome de Dakar, en remplacement de Mountaga Sy. En visite aux Impôts et domaine où sa nomination a été accueilli avec une grande joie, Il s’est exprimé en quelques mots sur sa nouvelle mission, sollicitant des prières pour une pleine réussite dans sa nouvelle charge te cette confiance placée en lui…

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2024 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|



